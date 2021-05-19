Каталонский клуб закрыл все вопросы по контракту 32-летнего форварда, утверждает Сuatro. Аргентинец приедет на Камп Ноу в статусе свободного агента.

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Агуэро горит желанием сыграть со своим кумом Лионелем Месси и согласился на существенное уменьшение зарплаты. В Манчестер Сити нападающий получает 16 млн евро в год, а в Барселоне удовлетворится 5 млн. Соглашение будет рассчитано на два сезона. Официальная презентация новичка может состоятся уже 5 июня.

Добавим, что в текущем сезоне Агуэро провел 18 матчей, в которых оформил только 4 гола и один ассист.

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