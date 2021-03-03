В четвертьфинале Кубка Украины волочисский Агробизнес примет донецкий Шахтер. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию поединка – в этой новости.

Матч Агробизнес – Шахтер начнется в 19:00 по киевскому времени. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1", итоговый отчет встречи читайте на "Футбол 24". Среди неожиданностей можно выделить решение Луиша Каштру выпустить Георгия Судакова. 18-летний украинец дебютирует в Кубке. Ранее он сыграл за первую команду "горняков" 2 матча в УПЛ и четыре минуты против Реала в Лиге чемпионов.

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Стартовые составы команд:

Агробизнес: Мозиль, Юхимович, Дидык, М. Когут, Курило, Шаповал, Семенюк, Думанюк, Петров, Черненко, Романюк

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Кориненко – Маркос Антонио, Судаков, Алан Патрик – Коноплянка, Фернандо, Соломон