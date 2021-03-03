У чвертьфіналі Кубка України волочиський Агробізнес прийме донецький Шахтар. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.

Матч Агробізнес – Шахтар розпочнеться о 19:00 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Футбол 1", підсумковий звіт зустрічі читайте на "Футбол 24". Серед несподіванок можна виділити рішення Луїша Каштру випустити Георгія Судакова. 18-річний українець дебютує в Кубку. Раніше він зіграв за першу команду "гірників" 2 матчі в УПЛ та чотири хвилини проти Реала в Лізі чемпіонів.

Стартові склади команд:

Агробізнес: Мозіль, Юхимович, Дідик, М. Когут, Курило, Шаповал, Семенюк, Думанюк, Петров, Черненко, Романюк.

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Корінєнко – Маркос Антоніо, Судаков, Алан Патрік – Коноплянка, Фернандо, Соломон