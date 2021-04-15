Киевский клуб объявил о начале процедуры реализации билетов на кубковый поединок с Агробизнесом, который запланирован на 21 апреля.

По состоянию на 15 апреля планируется, что поединок Агробизнес – Динамо, который будет сыгран 21 апреля в Тернополе, пройдет в присутствии болельщиков. Если эпидемиологическая ситуация не изменится, то трибуны стадиона будут частично заполнены.

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Динамо объявило о начале приема заявок на билеты, ведь в соответствии с требованиями УАФ, вход на стадион для болельщиков гостевой команды возможен исключительно по предварительно сформированным спискам и при наличии документов, удостоверяющих личность. Подробности по бронированию билетов можно посмотреть на официальном сайте "бело-синих".

Напомним, в четвертьфинале Динамо в серии пенальти выбило Колос, а Агробизнес сенсационно одолел Шахтер в экстра-тайме. Другую пару полуфиналистов сформировали Заря и Александрия.

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