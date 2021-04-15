Київський клуб оголосив про початок процедури реалізації квитків на кубковий двобій з Агробізнесом, який запланований на 21 квітня.

Станом на 15 квітня планується, що поєдинок Агробізнес – Динамо, який буде зіграний 21 квітня в Тернополі, пройде за присутності уболівальників. Якщо епідеміологічна ситуація не зміниться, то трибуни стадіону будуть частково заповнені.

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Динамо оголосило про початок прийому заявок на квитки, адже відповідно до вимог УАФ, вхід на стадіон для вболівальників гостьової команди можливий виключно за попередньо сформованими списками та за наявності документів, що засвідчують особу. Подробиці щодо бронювання квитків можна переглянути на офіційному сайті "біло-синіх".

Нагадаємо, у чвертьфіналі Динамо в серії пенальті вибило Колос, а Агробізнес сенсаційно здолав Шахтар в екстра-таймі. Іншу пару півфіналістів сформували Зоря та Олександрія.

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