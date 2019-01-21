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Агент Зозули сообщил, что нападающий имеет шанс остаться в Альбасете еще на один сезон

21 января 17:53 208 Читати українською
Агент Зозули сообщил, что нападающий имеет шанс остаться в Альбасете еще на один сезон
Роман Зозуля / фото из соцсетей

Агент Романа Зозули Владимир Кузьменко рассказал об успехах своего клиента в Испании.

"Зозуле очень комфортно в Альбасете, его полностью все устраивает. Спокойная атмосфера, хорошее отношение болельщиков, руководства клуба, тренерского штаба – все это для него очень важно.

Альбасете с Зозулей проиграл прямому конкуренту в борьбе за выход в Примеру и опустился на 4 место

Его контракт действует до лета, но в случае выхода команды в Примеру автоматически пролонгируется еще на год. То есть Роман непосредственно заинтересован в том, чтобы команда играла успешно и повысилась в классе.

С прессой он не очень любит общаться, но с языком у него все хорошо. В клубе наняли преподавательницу для всей семьи, она к ним приходит каждый день, поэтому языковая практика есть постоянно. Ну а дети вообще ходят в испанскую школу", – цитирует Кузьменко "Сегодня".

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Теги
Испания Украинцы за рубежом Роман Зозуля Роман Зозуля Сегунда Альбасете Альбасете
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