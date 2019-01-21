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Агент Зозулі повідомив, що нападник має шанс залишитися в Альбасете ще на один сезон

17:53 210 Читать на русском
Агент Зозулі повідомив, що нападник має шанс залишитися в Альбасете ще на один сезон
Роман Зозуля / фото із соцмереж

Агент Романа Зозулі Володимир Кузьменко розповів про успіхи свого клієнта в Іспанії.

"Зозулі дуже комфортно в Альбасете, його повністю все влаштовує. Спокійна атмосфера, хороше ставлення уболівальників, керівництва клубу, тренерського штабу – все це для нього дуже важливо.

Альбасете з Зозулею програв прямому конкуренту у боротьбі за вихід у Прімеру та опустився на 4 сходинку

Його контракт діє до літа, але в разі виходу команди до Прімери автоматично пролонгується ще на рік. Тобто Роман безпосередньо зацікавлений в тому, щоб команда грала успішно і підвищилася в класі.

З пресою він не дуже любить спілкуватися, але з мовою у нього все добре. В клубі найняли викладачку для всієї родини, вона до них приходить щодня, тому мовна практика є постійно. Ну а діти взагалі ходять в іспанську школу", – цитує Кузьменка "Сегодня".

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Теги
Українці за кордоном Іспанія Роман Зозуля Роман Зозуля Сегунда Альбасете Альбасете
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