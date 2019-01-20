Альбасете с Зозулей проиграл прямому конкуренту в борьбе за выход в Примеру и опустился на 4 место

Альбасете в 22 туре Сегунды играл на выезде против Депортиво. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Испания, Сегунда, 22 тур

Депортиво – Альбасете – 2:0

Голы: Картабиа, 18 Борха, 68

Альбасете провел ужасный матч против прямого конкурента за выход в Примеру. Зозуля и партнеры не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника за 90 минут. Украинский нападающий провел на поле 80 минут, но ничем не запомнился, ведь мяч к нему почти не доходил. Поэтому Зозуля был вынужден искать контакта с игровой сферой ближе к воротам, но это не принесло своих плодов. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу Депортиво.

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Благодаря этой победе команда из Ла-Коруньи сравнялась по очкам с Альбасете и обошла команду Зозули по дополнительным показателям. Теперь Альбасете четвертый с 39 очками в активе.