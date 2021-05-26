Джонатан Барнетт, агент вингера Реала Гарета Бейла, прокомментировал слухи о том, что валлиец завершит карьеру уже этим летом.

Недавно появилась информация, что Бейл начал переговоры с Реалом по поводу досрочного завершения контракта.

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Агент валлийца жестко отреагировал на эти слухи. "Простите, я такой журналистский бред не комментирую", – приводит слова Барнетта talkSport.

Заметим, за "бланкос" Бейл выступает с 2013-го года. В текущем сезоне Гарет провел 33 матча в составе Тоттенхэма, записав в свой актив 14 голов и 3 результативные передачи.

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