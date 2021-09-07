Полузащитник Байера Надим Амири не забывает свою историческую родину, которая переживает ужасные времена.

Игрок "фармацевтов" пригласил 170 афганских беженцев на матч отбора ЧМ между Германией и Арменией (6:0). 24-летний хавбек сидел на трибунах рядом с гостями.

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У Амири афганские корни, но родился он уже в Германии. Его родители эмигрировали еще в 1980-х, надеясь найти лучшую жизнь. Теперь полузащитник Байера попытался хоть как-то утешить земляков, которые убежали от ужаса на родине.

Добавим, что Амири имеет в активе 5 матчей за сборную Германии, однако в последнее время перестал получать вызовы.

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