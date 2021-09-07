Півзахисник Байєра Надім Амірі не забуває свою історичну батьківщину, яка переживає жахливі часи.

Гравець "фармацевтів" запросив 170 афганських біженців на матч відбору ЧС між Німеччиною та Вірменією (6:0). 24-річний хавбек сидів на трибунах поряд з гостями.

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У Амірі афганське коріння, але народився він вже в Німеччині. Його батьки емігрували ще у 1980-их, сподіваючись знайти краще життя. Тепер півзахисник Байєра спробував хоч якось розрадити земляків, які втекли від жахіття на батьківщині.

Додамо, що Амірі має в активі 5 матчів за збірну Німеччини, проте останнім часом перестав отримувати виклики.

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