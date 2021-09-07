Афганські біженці отримали можливість масово відвідати матч збірної Німеччини – вчинок дня від хавбека Байєра
Півзахисник Байєра Надім Амірі не забуває свою історичну батьківщину, яка переживає жахливі часи.
Гравець "фармацевтів" запросив 170 афганських біженців на матч відбору ЧС між Німеччиною та Вірменією (6:0). 24-річний хавбек сидів на трибунах поряд з гостями.
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У Амірі афганське коріння, але народився він вже в Німеччині. Його батьки емігрували ще у 1980-их, сподіваючись знайти краще життя. Тепер півзахисник Байєра спробував хоч якось розрадити земляків, які втекли від жахіття на батьківщині.
Додамо, що Амірі має в активі 5 матчів за збірну Німеччини, проте останнім часом перестав отримувати виклики.
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