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Адебайор покинул Истанбул Башакшехир

19:35 30 Читати українською
Адебайор покинул Истанбул Башакшехир
Эммануэль Адебайор / Фото FCIB

Опытный форвард не будет защищать цвета вице-чемпиона Турции в следующем сезоне.

Истанбул Башакшехир на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Эммануэлем Адебайором.

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Клуб и игрок решили не продлевать контракт, срок которого истекает 30 июня. Тоголезец получит статус свободного агента и будет искать новую команду в межсезонье.

В прошлом чемпионате Турции Адебайор провел 19 матчей и забил 3 мяча. Экс-игрок Арсенала, Манчестер Сити и Тоттенхэма помог своей команде занять вторую строчку Суперлиги и получить право на борьбу за место в Лиге чемпионов в следующем году.

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Теги
Трансферы Эммануэль Адебайор Эммануэль Адебайор Турция Истанбул Башакшехир Истанбул Башакшехир
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