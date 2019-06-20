Адебайор покинул Истанбул Башакшехир

Опытный форвард не будет защищать цвета вице-чемпиона Турции в следующем сезоне.

Истанбул Башакшехир на своем официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Эммануэлем Адебайором.

Адебайор признался в попытке самоубийства – шокирующие детали

Клуб и игрок решили не продлевать контракт, срок которого истекает 30 июня. Тоголезец получит статус свободного агента и будет искать новую команду в межсезонье.

В прошлом чемпионате Турции Адебайор провел 19 матчей и забил 3 мяча. Экс-игрок Арсенала, Манчестер Сити и Тоттенхэма помог своей команде занять вторую строчку Суперлиги и получить право на борьбу за место в Лиге чемпионов в следующем году.

Динамо в ЛЧ 2019/20: все потенциальные соперники в квалификации – лучший и худший варианты, русская угроза