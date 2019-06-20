Адебайор покинув Істанбул Башакшехір

Досвідчений форвард не захищатиме кольори віце-чемпіона Туреччини у наступному сезоні.

Істанбул Башакшехір на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з Еммануелем Адебайором.

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Клуб та гравець вирішили не продовжувати контракт, термін якого закінчується 30 червня. Тоголезець отримає статус вільного агента і шукатиме нову команду у міжсезоння.

У минулому чемпіонаті Туреччини Адебайор провів 19 матчів і забив 3 м'ячі. Екс-гравець Арсенала, Ман Сіті і Тоттенхема допоміг своїй команді посісти другу сходинку Суперліги і отримати право на боротьбу за місце в Лізі чемпіонів наступного року.

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