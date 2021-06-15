Известный комментатор Виктор Вацко уверяет, что никакой перепалки между Андреем Ярмоленко и Марлосом в раздевалке главной команды и близко не было.

"Прочитал сегодня уже даже в немецком Bild о конфликте между Ярмоленко и Марлосом. Вчера говорил с разными людьми, приближенными к нашей сборной. Сегодня разговаривал с Ярмолой.

"Я говорил с людьми, которые были в раздевалке Украины", – Цыганык отреагировал на слухи о конфликте Марлоса и Ярмоленко

Все! Все в один голос утверждают: никакого конфликта Ярмоленко-Марлос и близко не было! Андрей говорит, что они с Марлосом вообще даже словом не перекинулись. И никакого конфликта, никакой напряженности в раздевалке сборной нет! Атмосфера в команде – топ!

И я не понимаю, нах*ра разгонять фейковую историю о нашей команде нашими медиа перед важнейшим матчем турнира? Нах*ра нагнетать, что-то с чего-то высасывая? Если бы это имело под собой хоть немного правды. Но это – абсолютный п***ёж! С такими "друзьями" и врагов не надо.

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Мы все должны сейчас быть с командой, не мешать, не вредить, поддерживать! А время для анализа, выводов, критики наступит позже – по факту глобального результата! Мы уже прошли историю поражения 0:4 в стартовом матче, после которого дошли до четвертьфинала чемпионата мира! Поэтому сейчас – только спокойствие и только поддержка! Слава Украине! П.С.: пардон за мой французский. Задолбало просто", – написал Вацко в своем Facebook.

Заметим, информацию о недоразумении между двумя хавбеками озвучил Артем Франков. По его версии, Ярмоленко высказал претензии Марлосу относительно действий на поле.

К слову, в следующих матчах группового этапа Евро-2020 подопечные Шевченко сразятся со сборными Северной Македонии и Австрии.

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