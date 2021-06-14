Журналист Артем Франков поделился инсайдом из лагеря "сине-желтых" после матча против Нидерландов.

Был ли конфликт между Ярмоленко и Марлосом? Ярмоленко выразил обоснованные претензии Марлосу. Претензии к его действиям на поле, в частности, к хаотическим перемещениям и потери позиции", – сказал Франков в эфире ТК Футбол 3.

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Напомним, Марлос появился на поле на 13-й минуте поединка, заменив травмированного Зубкова. Однако хавбек Шахтера не доиграл матч до конца, Шевченко заменил его на 64-й минуте.

В следующих матчах группового этапа Евро-2020 подопечные Шевченко сразятся со сборными Северной Македонии и Австрии.

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