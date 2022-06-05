Голкипер сборной Украины Андрей Пятов рассказал о финальном этапе подготовки к решающему матчу за выход на ЧМ-2022 против Уэльса.

"Я увидел по настроению всех игроков, что они очень сконцентрированы. Есть и волнение, но это обычное дело. Это даже хорошо, ведь приводит к еще большей концентрации. Абсолютно все готовы к игре и ждут матча.

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Мы опытные игроки, понимаем, что можем перегореть перед поединком. Но все – профессионалы, выступающие в хороших клубах и понимающие, как избежать этого. Нет вопросов – все ребята знают, когда работать, а когда немного расслабиться, посмеяться, пошутить. Хотя в наше время это и выходит нечасто.

Но вот, к примеру, после теоретических занятий можем и в настольный теннис поиграть. Газон на поле стадиона в Кардиффе очень качественный. Приятно работать", – цитирует Пятова сайт УАФ .

Добавим, что финальный матч плей-офф отбора ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Украины состоится в Кардиффе, начало в 19:00.