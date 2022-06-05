Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Александром Петраковым определил обойму игроков, которая сможет принять участие в финале плей-офф отбора на Мундиаль против Уэльса.

К поединку с "драконами" сборная Украины подходит в полной боевой готовности. Все 27 игроков находятся в хорошем состоянии, но Петраков был вынужден отсеять четырех.

"Невероятно сложно оказаться на их месте": защитник Ливерпуля и сборной Уэльса выделил одного украинца

Из тех футболистов, которые находятся в Кардиффе, вне финального списка оказались Даниил Сикан (Ганза), Денис Попов (Динамо), Андрей Лунин (Реал) и дебютант Даниил Игнатенко (Бордо), информирует официальный сайт УАФ .

Заявка сборной Украины на Уэльс:

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Пятов (Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла);

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Сирота (все – Динамо), Николай Матвиенко, Валерий Бондарь (оба – Шахтер), Виталий Миколенко (Эвертон), Эдуард Соболь (Брюгге), Тарас Качараба (Славия);

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик (оба – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все – Динамо), Александр Пихаленок (СК Днепр-1), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зубков (Ференцварош);

Нападающие: Артём Довбик (СК Днепр-1), Роман Яремчук (Бенфика).

Напомним, встреча сборных Украины и Уэльса за последнюю европейскую путевку на ЧМ-2022 состоится уже сегодня, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 19:00. В Катаре победителя дуэли будут ждать Англия, Иран и США.