Абидаль может повлиять на переход Рабьо в Барселону

Технический директор Барселоны Эрик Абидаль может сыграть ключевую роль в трансфере хавбека ПСЖ Адриена Рабьо в испанский клуб.

Контракт Адриена Рабьо с ПСЖ истекает следующим летом, но хавбек не спешит его продлевать.

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Как сообщает Le10Sport, руководство Барселоны попросило своего экс-защитника Эрика Абидаля повлиять на игрока. Технический директор "блаугранас" близок к окружению Рабьо и может убедить футболиста перейти в испанский клуб.

В сезоне 2017/2018 Рабьо сыграл в 47 матчах за ПСЖ, в которых забил 4 гола и отдал 7 ассистов.