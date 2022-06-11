"Я для себя считаю (асисты – прим.). Мне очень приятно, и уже вся команда подстегивает, но это очень приятно. У нас дружная команда. Когда мы так шутим, это придает нам положительный настрой. Это помогает и дает результат. В моменте с голом все получилось очень хорошо. Фортуна была на моей стороне, потому что мяч отскочил, и мне осталось только забить. Хорошо, что есть моменты, мы должны их реализовывать. Мяч отлетел под нерабочую ногу? Ничего страшного – я уже 30 лет отрабатываю этот удар левой ногой.

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Мы смотрели несколько матчей этой команды. Если они так играют, то это тоже дает результат. Армения именно так сыграла против Ирландии. Тогда тоже они первый тайм завершили вничью, а во втором с 30-ти метров забили очень хороший гол, а Ирландия не смогла ничего сделать. У Армении работает такой подход, потому они делают на него ставку. Когда мы забили, им пришлось открываться, у нас появилось больше моментов и мы довели матч до такого логического результата.

У нас есть цель – вернуться в Лигу А. Мы не можем терять очки в таких матчах, если хотим добиться своей цели. Александр Петраков сказал в перерыве, что мы можем победить, потому что у нас есть моменты. Мы отдали все силы, чтобы выиграть этот матч. Такое количество матчей отнимает много физических сил, но такое расписание. Необходимо восстанавливаться.

Моя главная мечта сейчас, чтобы Херсон скорее вернулся в независимую Украину. Я в это верю, потому что добро всегда побеждает зло. Верю, что победа будет за нами", – сказал Караваев в комментарии для пресс-службы УАФ.

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