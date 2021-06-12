Результат поединка между бельгийцами и русскими будет иметь особое значение для жителей города Льва.

Как известно, накануне на Lviv Fan Festival пообещали бесплатно 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России.

"100 бокалов пива за каждый гол в ворота России": во львовской фан-зоне объявили щедрую акцию

Организаторы фан-зоны решили пойти еще дальше и сообщили, что, начиная с 4-го забитого мяча бельгийцами, будут бесплатно наливать еще по 300 бокалов пива.

Кроме того, если сборная России не выйдет из группы, то певица Юлия Думанская проведет в фан-зоне бесплатный концерт. Об этом лично сообщил муж исполнительницы, а по совместительству президент Руха Григорий Козловский в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, поединок между Россией и Бельгией состоится сегодня, 12 июня. Начало встречи в 22:00.

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