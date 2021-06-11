Результат поединка между бельгийцами и росиянами будет иметь особое значение для жителей города Льва.

На Lviv Fan Festival обещают бесплатно 100 бокалов пива за каждый гол сборной Бельгии в ворота России. Об этом организаторы сообщили на официальной странице фестиваля в Instagram.

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"Пусть вата пылает, а пиво наливается! Выпьем за здоровье Де Брюйне и Лукаку!" – главный лозунг матча. Билеты в фан-зону стартуют от 50 грн.

Напомним, вышеупомянутый поединок состоится в субботу, 12 июня. Начало встречи в 22:00.

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