Разъяренные фанаты сорвали матч Лиги Жупиле – в ход шла пиротехника, вмешалась полиция
Поединок 17-го тура чемпионата Бельгии между Стандардом и Шарлеруа не был доигран до конца. Болельщики устроили беспорядок.
Шарлеруа уверенно выигрывал у Стандарда на выезде со счетом 0:3. Болельщики хозяев были недовольны ситуацией на табло и забросали поле пиротехникой. Арбитр временно приостановил игру, а затем ее возобновил, сообщает eldesmarque.
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Но доиграть этот матч не было суждено. За две минуты до финального свистка встреча была снова прервана. Болельщики использовали запретные предметы и бросали файеры, а позже начали выбегать на поле. В ситуацию вмешалась полиция. Рефери принял решение убрать команды и досрочно завершить поединок.
Скорее всего, Стандарду присудят техническое поражение. Следовательно, Шарлеруа разместится четвертым, а соперник останется тринадцатым.
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