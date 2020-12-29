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Розкішний штрафний удар Еріксена і безглуздий автогол Ор'є у відеоогляді матчу Норвіч – Тоттенхем – 2:2

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Розкішний штрафний удар Еріксена і безглуздий автогол Ор'є у відеоогляді матчу Норвіч – Тоттенхем – 2:2
Норвіч – Тоттенхем – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Норвіч та Тоттенхем влаштували один з найбільш видовищних матчів у 20 турі АПЛ.

18’ Маріо Вранчіч
61’ Серж Ор'є
 
Крістіан Еріксен 55’
Харрі Кейн 83’
18’ Маріо Вранчіч
55’ Крістіан Еріксен
61’ Серж Ор'є
83’ Харрі Кейн

"Канарки" покарали гостей за марнування моментів і недбалу гру в обороні – Вранчіч відзначився голом та дозволив своїй команді піти на перерву переможцем.

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Тоттенхем явно не хотів миритися з поразкою і на 55 хвилині Еріксен зрівняв рахунок, розкішно виконавши штрафний удар. Щастя "шпор" було недовгим – Аллі пробив повз голкіпера з гострого кута, однак взяття воріт скасували через офсайд, а Норвіч відповів проривом Пуккі, який завершився курйозним автоголом імені Ор'є і Алдервейрелда. Лондонців врятував Кейн, який на 83-й хвилині реалізував пенальті і встановив остаточний рахунок – 2:2.

blog_ava
Вулверхемптон – Манчестер Сіті – 3:2 – відео голів та огляд матчу
28 грудня
5664
Теги
Англія Відеоновини Тоттенхем Тоттенхем Норвіч Норвіч Норвіч - Тоттенхем
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