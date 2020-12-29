Розкішний штрафний удар Еріксена і безглуздий автогол Ор'є у відеоогляді матчу Норвіч – Тоттенхем – 2:2

Норвіч та Тоттенхем влаштували один з найбільш видовищних матчів у 20 турі АПЛ.

"Канарки" покарали гостей за марнування моментів і недбалу гру в обороні – Вранчіч відзначився голом та дозволив своїй команді піти на перерву переможцем.

Манчестер Юнайтед здобув перемогу над Бернлі, Норвіч розписав сенсаційну нічию з Тоттенхемом: 20-й тур АПЛ, матчі суботи

Тоттенхем явно не хотів миритися з поразкою і на 55 хвилині Еріксен зрівняв рахунок, розкішно виконавши штрафний удар. Щастя "шпор" було недовгим – Аллі пробив повз голкіпера з гострого кута, однак взяття воріт скасували через офсайд, а Норвіч відповів проривом Пуккі, який завершився курйозним автоголом імені Ор'є і Алдервейрелда. Лондонців врятував Кейн, який на 83-й хвилині реалізував пенальті і встановив остаточний рахунок – 2:2.