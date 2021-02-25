Обамеянг відкрив рахунок, вдало зігравши на межі офсайду. Відповідь Бенфіки була розкішною – перед свистком на перерву Діогу Гонсалвеш зі штрафного поцілив точно у дев'ятку.

Ліга Європи: Арсенал епічно вибив Бенфіку завдяки дублю Обамеянга, Аякс та Вільяреал впевнено пройшли в 1/8 фіналу

Другий тайм перетворився на справжню драму. Себальйос "привіз" гол необачним пасом на Лєно, і перед Арсеналом замайоріла небезпека вильоту. Камбек таки відбувся – лівий захисник Тірні точно пробив у дальній кут, а на 87 хвилині Обамеянг оформив дубль і вирвав для своєї команди путівку в 1/8 фіналу.