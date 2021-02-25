Розкішний гол зі штрафного і фейл Себальйоса у відеоогляді драматичного матчу Арсенал – Бенфіка – 3:2
22:56 - Читать на русском
Арсенал дотиснув Бенфіку у матчі-відповіді 1/16 Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
завершено
67’ Кіран Тірні
Діогу Гонсалвеш 43’
Рафа Сілва 61’
43’ Діогу Гонсалвеш
61’ Рафа Сілва
67’ Кіран Тірні
Обамеянг відкрив рахунок, вдало зігравши на межі офсайду. Відповідь Бенфіки була розкішною – перед свистком на перерву Діогу Гонсалвеш зі штрафного поцілив точно у дев'ятку.
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Другий тайм перетворився на справжню драму. Себальйос "привіз" гол необачним пасом на Лєно, і перед Арсеналом замайоріла небезпека вильоту. Камбек таки відбувся – лівий захисник Тірні точно пробив у дальній кут, а на 87 хвилині Обамеянг оформив дубль і вирвав для своєї команди путівку в 1/8 фіналу.
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