Обамеянг открыл счет, удачно сыграв на грани офсайда. Ответ Бенфики был роскошным – перед свистком на перерыв Диогу Гонсалвеш со штрафного попал точно в девятку.

Лига Европы: Арсенал эпически выбил Бенфику благодаря дублю Обамеянга, Аякс и Вильярреал уверенно прошли в 1/8 финала

Второй тайм превратился в настоящую драму. Себальос "привез" гол опрометчивым пасом на Лено, и перед Арсеналом замаячила опасность вылета. Камбек таки состоялся – левый защитник Тирни точно пробил в дальний угол, а на 87 минуте Обамеянг оформил дубль и вырвал для своей команды путевку в 1/8 финала.