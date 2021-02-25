Роскошный гол со штрафного и фейл Себальоса в видеообзоре драматичного матча Арсенал – Бенфика – 3:2
22:56 - Читати українською
Арсенал дожал Бенфику в ответном матче 1/16 Лиги Европы. Смотрите видео голов и обзор встречи.
завершено
67’ Киран Тирни
Диогу Гонсалвеш 43’
Рафа Силва 61’
43’ Диогу Гонсалвеш
61’ Рафа Силва
67’ Киран Тирни
Обамеянг открыл счет, удачно сыграв на грани офсайда. Ответ Бенфики был роскошным – перед свистком на перерыв Диогу Гонсалвеш со штрафного попал точно в девятку.
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Второй тайм превратился в настоящую драму. Себальос "привез" гол опрометчивым пасом на Лено, и перед Арсеналом замаячила опасность вылета. Камбек таки состоялся – левый защитник Тирни точно пробил в дальний угол, а на 87 минуте Обамеянг оформил дубль и вырвал для своей команды путевку в 1/8 финала.
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