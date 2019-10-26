Розкішна бісіклета екс-гравця Динамо і Карпат Переса у відеоогляді матчу Вільяреал – Алавес – 4:1

Вільяреал вдома легко розібрався з Алавесом, за який виступає колишній гравець клубів УПЛ Лукас Перес. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Вільяреал швидко відкрив рахунок і втримав перевагу до кінця першого тайму.

Вільяреал розгромив Алавес та піднявся на третю сходинку Прімери

Алавес відігрався вже у другій половині завдяки зусиллям нападника Лукаса Переса. Екс-гравець Динамо та Карпат зорієнтувався у штрафному майданчику суперника і невідпорно пробив у падінні через себе. Шедевр Переса став єдиною втіхою гостей у цьому матчі. Через 15 хвилин Вільяреал знову вирвався вперед, а під завісу зустрічі оформив розгром – 4:1.

До слова, гол у ворота "жовтої субмарини" став для Переса четвертим у десяти матчах поточного чемпіонату Іспанії.

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