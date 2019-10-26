Роскошная бисиклета экс-игрока Динамо и Карпат Переса в видеообзоре матча Вильярреал – Алавес – 4:1

Вильярреал дома легко разобрался с Алавесом, за который выступает бывший игрок клубов УПЛ Лукас Перес. Смотрите видео голов и главных моментов встречи на сайте "Футбол 24".

Вильярреал быстро открыл счет и удержал преимущество до конца первого тайма.

Вильярреал разгромил Алавес и поднялся на третью строчку Примеры

Алавес отыгрался уже во второй половине благодаря усилиям нападающего Лукаса Переса. Экс-игрок Динамо и Карпат сориентировался в штрафной соперника и пробил в падении через себя. Шедевр Переса стал единственным утешением гостей в этом матче. Через 15 минут Вильярреал снова вырвался вперед, а под занавес встречи оформил разгром – 4:1.

К слову, гол в ворота "желтой субмарины" стал для Переса четвертым в десяти матчах текущего чемпионата Испании.

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