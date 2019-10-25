toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - КОПЕНГАГЕН РОМАН ЗОЗУЛЯ

Вільяреал розгромив Алавес та піднявся на третю сходинку Прімери

25 жовтня 23:52 39 Читать на русском
Вільяреал розгромив Алавес та піднявся на третю сходинку Прімери
Вільяреал – Алавес – 4:1 / Distinct Athlete

Вільяреал у домашньому поєдинку переграв Алавес (4:1). Звіт матчу читайте на "Футбол 24".

14’ Токо Екамбі
66’ Токо Екамбі
84’ Жерар Морено
90+1’ Хав'єр Онтіверос
 
Лукас Перес 51’
14’ Токо Екамбі
51’ Лукас Перес
66’ Токо Екамбі
84’ Жерар Морено
90+1’ Хав'єр Онтіверос

Десятий тур чемпіонату Іспанії розпочався домашнім поєдинком Вільяреала проти Алавеса. "Жовта субмарина" активніше розпочала й після певної пристрілки доволі швидко відкрила рахунок. На 14-й хвилині Жерар Морено скористався провалом оборони гостей й передачею з центра поля вивів Екамбі віч-на-віч з голкіпером, якого той з легкістю переграв. Була підозра на офсайд, однак VAR підтвердила первинне рішення арбітра – 1:0. Господарі помітно переважали суперника, Морено й сам міг забивати, але до перерви рахунок більше не змінювався.

У другому таймі Алавес несподівано швидко зрівняв – Лукас Перес зіграв на добиванні після подачі з флангу та ефектно вколотив м'яч у ворота у падінні через себе. Утім, господарі знайшли у собі сили знову повести у рахунку вже за 15 хвилин – і знову відзначився Екамбі, замкнувши простріл Мойзеса Гомеса з правого флангу. Міг знову зрівнювати свіжий Саінц, але врятував голкіпер господарів. Натомість Морено закріпив успіх власної команди, забивши після класного пасу Касорли на 84-й, а Онтіверос довів рахунок до розгромного – 4:1. До фінального свистка рахунок більше не змінювався – перемога Вільяреала у підсумку та сенсаційне 3-тє місце! Принаймні, до завтра.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІСПАНІЇ

blog_ava
Ярмоленко проти нахабного дебютанта, Рурське дербі, римейк фіналу ЛЧ – топ-матчі євровікенду
Теги
Іспанія Вільяреал Вільяреал Алавес Алавес Вільяреал - Алавес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
42
хв
Маріуполь
14:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук