Ротань: Шевчук вимагатиме від гравців гідної гри у матчі проти Шахтаря

Асистент головного тренера Олімпіка Руслан Ротань поділився очікуваннями від матчу з Шахтарем в Кубку України.

"Шахтар – це гідний суперник, це гранд нашого футболу і ми їх поважаємо. До кубкової гри готуємося в гарному настрої.

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Для В'ячеслава Шевчука, який багато років віддав Шахтарю, це той поєдинок, в якому він захоче показати свою нинішню команду в найкращому вигляді. Тому всі гравці повинні показати гідну гру і результат", – сказав Ротань в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Матч 1/8 Кубка України Шахтар – Олімпік відбудеться у середу, 31 жовтня. Початок матчу – о 19:00.

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