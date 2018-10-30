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Ротань: Шевчук вимагатиме від гравців гідної гри у матчі проти Шахтаря

07:30 388 Читать на русском
Ротань: Шевчук вимагатиме від гравців гідної гри у матчі проти Шахтаря
В'ячеслав Шевчук / Фото: соцмережі

Асистент головного тренера Олімпіка Руслан Ротань поділився очікуваннями від матчу з Шахтарем в Кубку України.

"Шахтар – це гідний суперник, це гранд нашого футболу і ми їх поважаємо. До кубкової гри готуємося в гарному настрої.

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Для В'ячеслава Шевчука, який багато років віддав Шахтарю, це той поєдинок, в якому він захоче показати свою нинішню команду в найкращому вигляді. Тому всі гравці повинні показати гідну гру і результат", – сказав Ротань в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Матч 1/8 Кубка України Шахтар – Олімпік відбудеться у середу, 31 жовтня. Початок матчу – о 19:00.

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Кубок України1/8 фіналу

Шахтар - Олімпік: Середа 31 жовтня 2018

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Теги
Олімпік Олімпік Кубок України Шахтар - Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Руслан Ротань Руслан Ротань
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