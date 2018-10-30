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Ротань: Шевчук потребует от игроков достойной игры в матче против Шахтера

07:30 4 Читати українською
Ротань: Шевчук потребует от игроков достойной игры в матче против Шахтера
Вячеслав Шевчук / Фото: соцсети

Ассистент главного тренера Олимпика Руслан Ротань поделился ожиданиями от матча с Шахтером в Кубке Украины.

"Шахтер – это достойный соперник, это гранд нашего футбола и мы их уважаем. До кубковой игры готовимся в хорошем настроении.

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Для Вячеслава Шевчука, который много лет отдал Шахтеру, это тот поединок, в котором он захочет показать свою нынешнюю команду в лучшем виде. Поэтому все игроки должны показать достойную игру и результат", – сказал Ротань в эфире телеканала "Футбол 1".

Матч 1/8 Кубка Украины Шахтер – Олимпик состоится в среду, 31 октября. Начало матча – в 19:00.

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Кубок Украины1/8 финала

Шахтер - Олимпик: Среда 31 октября 2018

Шахтер
до матча
1
дн
:
18
час
:
59
мин
Олимпик
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Олимпик Олимпик Кубок Украины Шахтер - Олимпик Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Руслан Ротань Руслан Ротань
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