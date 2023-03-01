"Молодіжна збірна в нас також зараз на контролі. Ми працювали й готувалися до збору разом з Олександром Мелащенком, Василем Кардашем, Олексієм Чистяковим. Вони зараз і будуть керувати цією командою.

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До них додасться тренер воротарів Тарас Луценко. Днями ми проведемо конференцію в Zoom разом з усіма, ще раз пройдемося по гравцях, які будуть викликані на збір молодіжної команди. Ми здійснюємо коригування, уже маємо уявлення про те, хто буде викликаний на найближчі матчі цієї збірної.

Але ж хочеться ще почекати, тому що є час, можуть бути травми. Думаю, що також на початку березня будемо готові відповісти на це запитання вже заявкою", – цитує Ротаня сайт УАФ.

Нагадаємо, Руслана напередодні призначили в.о. настаника головної команди "синьо-жовтих", допоки наша футбольна асоціація не домовиться про контракт із Сергієм Ребровим. Окрім роботи у збірних, легенда Дніпра ще є головним тренером Олександрії, яка бореться за єврокубки.

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