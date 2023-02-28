Виконувач обов'язків головного тренера "синьо-жовтих" Руслан Ротань повідомив, хто допомагатиме йому на містку у поєдинку проти Англії.

28 лютого УАФ підтвердила чутки, які ходили вже дуже давно. Легенда Дніпра тимчасово працюватиме на чолі головної команди країни, допоки не буде узгоджено контракт із Сергієм Ребровим.

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В інтерв'ю прес-службі асоціації Ротань назвав фахівців, які увійдуть у його тренерський штаб. Асистентом буде Сергій Кравченко, фізичною підготовкою займатимуться Євген Баришніков та Іван Баштовий, тренером воротарів буде Віталій Рева, а ролі тренерів-аналітиків виконуватимуть Євген Гресь та Володимир Лазаренко.

Варто зауважити, що лише двоє з вище перелічених коучів – Кравченко та Гресь – працюють з Русланом в Олександрії.

До слова, першим екзаменом для цього штабу буде поєдинок проти Англії у відборі на Євро-2024, який відбудеться 26 березня на Вемблі.

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