Ротань назвав головну помилку Дніпра у фіналі Ліги Європи-2014/15

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань пригадав фінал Ліги Європи сезону 2014/15, у якому Дніпро поступився Севільї (2:3).

"Коли згадую матч Дніпра з Севільєю у фіналі Ліги Європи, відчуваю розчарування. Не через те, що програли, а через нашу команду, що відбулося з нею в майбутньому. Такого в історії не було, щоб команда доходила до фіналу, могла брати трофей, і тут вона пропадає з карти футбольної України.

Дніпро, який ми втратили

Коли рахунок став 1:0 на нашу користь, ми трохи сіли і почали думати про оборону. Якби ми продовжували так само агресивно пресингувати і завершили перший тайм з перевагою, перемогу вже не віддали б. У нас фіналів у кар'єрі багато не було, тому через недосвідченість ми трохи відтягнулися назад, почали грати на утримання. А цього не потрібно було робити.

Я не сприймаю цей фінал як успіх. Це лягло в історію клубу, нікуди вже не дінеться. А для футболістів, які брали участь у турнірі, радості не дуже багато, адже будь-який футболіст – максималіст, хоче вигравати трофеї.

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Я не роблю трагедії з-за того, що Дніпра немає. Час прийде і розставить все на свої місця. Такий клуб з історією повернеться на футбольну карту. Дніпро і збірна України – моє все", – сказав Ротань YouTube-каналу УАФ.