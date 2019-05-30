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Ротань назвав головну помилку Дніпра у фіналі Ліги Європи-2014/15

18:31 532 Читать на русском
Ротань назвав головну помилку Дніпра у фіналі Ліги Європи-2014/15
Руслан Ротань / footballua,tv

Головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань пригадав фінал Ліги Європи сезону 2014/15, у якому Дніпро поступився Севільї (2:3).

7’ Нікола Калініч
44’ Руслан Ротань
 
Гжегож Крихов'як 28’
Карлос Бакка 31’
Карлос Бакка 73’
7’ Нікола Калініч
28’ Гжегож Крихов'як
31’ Карлос Бакка
44’ Руслан Ротань
73’ Карлос Бакка

"Коли згадую матч Дніпра з Севільєю у фіналі Ліги Європи, відчуваю розчарування. Не через те, що програли, а через нашу команду, що відбулося з нею в майбутньому. Такого в історії не було, щоб команда доходила до фіналу, могла брати трофей, і тут вона пропадає з карти футбольної України.

Дніпро, який ми втратили

Коли рахунок став 1:0 на нашу користь, ми трохи сіли і почали думати про оборону. Якби ми продовжували так само агресивно пресингувати і завершили перший тайм з перевагою, перемогу вже не віддали б. У нас фіналів у кар'єрі багато не було, тому через недосвідченість ми трохи відтягнулися назад, почали грати на утримання. А цього не потрібно було робити.

Я не сприймаю цей фінал як успіх. Це лягло в історію клубу, нікуди вже не дінеться. А для футболістів, які брали участь у турнірі, радості не дуже багато, адже будь-який футболіст – максималіст, хоче вигравати трофеї.

Тисячі порожніх місць, жахливі умови для фанів та специфічна картинка: чому мережа критикує фінал Ліги Європи в Баку

Я не роблю трагедії з-за того, що Дніпра немає. Час прийде і розставить все на свої місця. Такий клуб з історією повернеться на футбольну карту. Дніпро і збірна України – моє все", – сказав Ротань YouTube-каналу УАФ.

blog_ava
Тисячі порожніх місць, жахливі умови для фанів та специфічна картинка: чому мережа критикує фінал Ліги Європи в Баку
14:12
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Теги
Севілья Севілья Ліга Європи Дніпро - Севілья Руслан Ротань Руслан Ротань Дніпро Дніпро
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