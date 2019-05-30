Ротань назвал главную ошибку Днепра в финале Лиги Европы-2014/15

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань вспомнил финал Лиги Европы сезона 2014/15, в котором Днепр уступил Севилье (2:3).

"Когда вспоминаю матч Днепра с Севильей в финале Лиги Европы, чувствую разочарование. Не из-за того, что проиграли, а из-за нашей команды, что произошло с ней в дальнейшем. Такого в истории не было, чтобы команда доходила до финала, могла брать трофей, и тут она пропадает с карты футбольной Украины.

Днепр, который мы потеряли

Когда счет стал 1:0 в нашу пользу, мы немного сели и начали думать об обороне. Если бы мы продолжали так же агрессивно прессинговать и завершили первый с преимуществом, победу уже не отдали бы. У нас финалов в карьере много не было, потому из-за неопытности мы немного оттянулись назад, начали играть на удержание. А этого не нужно было делать.

Я не воспринимаю это финал как успех. Это легло в историю клуба, никуда уже не денется. А для футболистов, участвовавших в турнире, радости не очень много, ведь любой футболист – максималист, хочет выигрывать трофеи.

Тысячи пустых мест, ужасные условия для фанов и специфическая картинка: почему сеть критикует финал Лиги Европы в Баку

Я не делаю трагедии из-за того, что Днепра нет. Время придет и расставит все на свои места. Такой клуб с историей вернется на футбольную карту. Днепр и сборная Украины – мое все", – сказал Ротань YouTube-каналу УАФ.