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Ротань назвал главную ошибку Днепра в финале Лиги Европы-2014/15

18:33 26 Читати українською
Ротань назвал главную ошибку Днепра в финале Лиги Европы-2014/15
Руслан Ротань / ФК Днепр

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань вспомнил финал Лиги Европы сезона 2014/15, в котором Днепр уступил Севилье (2:3).

7’ Никола Калинич
44’ Руслан Ротань
 
Гжегож Крыховяк 28’
Карлос Бакка 31’
Карлос Бакка 73’
7’ Никола Калинич
28’ Гжегож Крыховяк
31’ Карлос Бакка
44’ Руслан Ротань
73’ Карлос Бакка

"Когда вспоминаю матч Днепра с Севильей в финале Лиги Европы, чувствую разочарование. Не из-за того, что проиграли, а из-за нашей команды, что произошло с ней в дальнейшем. Такого в истории не было, чтобы команда доходила до финала, могла брать трофей, и тут она пропадает с карты футбольной Украины.

Днепр, который мы потеряли

Когда счет стал 1:0 в нашу пользу, мы немного сели и начали думать об обороне. Если бы мы продолжали так же агрессивно прессинговать и завершили первый с преимуществом, победу уже не отдали бы. У нас финалов в карьере много не было, потому из-за неопытности мы немного оттянулись назад, начали играть на удержание. А этого не нужно было делать.

Я не воспринимаю это финал как успех. Это легло в историю клуба, никуда уже не денется. А для футболистов, участвовавших в турнире, радости не очень много, ведь любой футболист – максималист, хочет выигрывать трофеи.

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Я не делаю трагедии из-за того, что Днепра нет. Время придет и расставит все на свои места. Такой клуб с историей вернется на футбольную карту. Днепр и сборная Украины – мое все", – сказал Ротань YouTube-каналу УАФ.

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Севилья Севилья Лига Европы Днепр - Севилья Руслан Ротань Руслан Ротань Днепр Днепр
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