Виконувач обов'язків головного тренера збірної України Руслан Ротань вирішив розширити заявку "синьо-жовтих" на поєдинок відбору до Євро-2024 проти Англії.

В розташування збірної України отримали виклик воротар Олександрії Микита Шевченко та центральний захисник Динамо Денис Попов, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Голкіпер замінить свого колегу з Шахтаря Дмитра Різника, який отримав пошкодження. Додамо, що Микита Шевченко взимку перебрався до Олександрії, де вже став гравцем основи, але до цього не грав з 26 серпня 2021 року.

Нагадаємо, збірна України розпочне свій збір 20 березня у Лондоні. Поєдинок проти Англії відбудеться 26 березня на стадіоні Вемблі.

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