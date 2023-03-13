Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань решил расширить заявку "сине-желтых" на поединок отбора к Евро-2024 против Англии.

В расположение сборной Украины получили вызов вратарь Александрии Никита Шевченко и центральный защитник Динамо Денис Попов, сообщает официальный сайт УАФ.

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Голкипер заменит своего коллегу из Шахтера Дмитрия Резника, который получил повреждение. Добавим, что Никита Шевченко зимой перебрался в Александрию, где уже стал игроком основы, но до этого не играл с 26 августа 2021 года.

Напомним, сборная Украины начнет свой сбор 20 марта в Лондоне. Поединок против Англии состоится 26 марта на стадионе Уэмбли.

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