Російського футболу і спорту більше не існує

У Росії забирають право на проведення міжнародних турнірів, командам забороняють брати участь у міжнародних змаганнях, російські компанії втрачають рекламні контракти. Список санкцій розширюється щодня.

"Запхали свої язики в дупу і нічого не говорять": Петраков не має жодного жалю до "прокажених" клубів і збірної Росії

Популярний онлайн-сервіс LiveScore вирішив припинити висвітлення будь-яких спортивних змагань на території країни-агресорки: "На знак солідарності з народом України в осяжному майбутньому LiveScore не буде показувати матеріали, пов'язані з матчами або змаганнями в Росії. Йдеться про будь-яке професійне змагання в рамках нашого сервісу. Народ України перебуває в центрі наших думок, і ми всім серцем засуджуємо дії російського уряду".

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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