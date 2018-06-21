Російський клуб випустив трешову форму, яка вражає несмаком її творців

Новачок російської Прем'єр-ліги Єнісей презентував форму на сезон 2018/19, дизайнери якої явно переборщили з креативом.

На новому екіпіруванні клубу зображені леви та пейзажі Красноярська.

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"Єнісею не вперше влаштовувати революції. Тепер ми хочемо назавжди змінити підхід до дизайну футбольної форми. В основі нашого концепту на майбутній сезон – виклик звичному укладу та повага до символів, які уособлюють Красноярськ і Єнісей", – йдеться в заяві клубу на офіційному сайті Єнісея.