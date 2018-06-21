toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Росія
АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ ФРАНЦІЯ - ПЕРУ ДАНІЯ - АВСТРАЛІЯ Новини ЧС 2018

Російський клуб випустив трешову форму, яка вражає несмаком її творців

16:06 3261 Читать на русском
Російський клуб випустив трешову форму, яка вражає несмаком її творців
Комплекти нової форми Єнісея / ФК Єнісей

Новачок російської Прем'єр-ліги Єнісей презентував форму на сезон 2018/19, дизайнери якої явно переборщили з креативом.

На новому екіпіруванні клубу зображені леви та пейзажі Красноярська.

Всі форми національних збірних на ЧС-2018: від традицій Іспанії до яскравості Бразилії

"Єнісею не вперше влаштовувати революції. Тепер ми хочемо назавжди змінити підхід до дизайну футбольної форми. В основі нашого концепту на майбутній сезон – виклик звичному укладу та повага до символів, які уособлюють Красноярськ і Єнісей", – йдеться в заяві клубу на офіційному сайті Єнісея.

Теги
Футбольна форма Єнісей Єнісей Росія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • ЧС-2018: Австралія та Данія не змогли виявити сильнішого
    ЧС 2018 — 16:57797 ЧС-2018: Австралія та Данія не змогли виявити сильнішого
1
год
:
23
хв
Аргентина
21:00
Хорватія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук