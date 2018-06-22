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Российский клуб выпустил трэшову формую, которая поражает безвкусицей ее создателей

21 июня 16:08 403 Читати українською
Российский клуб выпустил трэшову формую, которая поражает безвкусицей ее создателей
Комплекты новой формы Енисея / ФК Енисей

Новичок российской премьер-лиги Енисей представил форму на сезон 2018/19, дизайнеры которой явно переборщили с креативом.

На новом экипировке клуба изображены львы и пейзажи Красноярска.

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"Енисею не впервые устраивать революции. Теперь мы хотим навсегда изменить подход к дизайну футбольной формы. В основе нашего концепта на будущий сезон – вызов привычному укладу и уважение к символам, олицетворяющих Красноярск и Енисей", – говорится в заявлении клуба на официальном сайте Енисея.

Теги
Россия Енисей Енисей Футбольная форма
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