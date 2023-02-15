Після довгих пошуків Росія змогла знайти партнера для контрольного матчу. З командою Валерія Карпіна погодилася зіграти збірна Ірану. Про це інформує Persian Soccer, посилаючись на заяву президента Іранської федерації футболу Мехді Таджа.

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Повідомляється, що цей матч буде зіграно наприкінці березня, з 20 до 28 числа. Крім Росії збірна Ірану планує зустрітися також зі збірною Іраку в те ж вікно, відведене ФІФА для контрольних матчів.

Зараз збірна Ірану перебуває без головного тренера. Джерело повідомляє, що наразі невідомо, хто керуватиме командою в цих зустрічах.

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