"Немає жодного спорту поза політикою. Спортивні змагання рівня Олімпіади – це можливість транслювати будь-яке послання одразу до усіх людей на землі.

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І якщо спортсмени з Росії чи Білорусі виходять на арену з прапорами чи без них, для всього світу це послання від Олімпійського комітету однозначне – війна завершена, можна все пробачити та все забути. Але війна не завершена.

Вона щодня знищує наші міста, калічить дитинство наших дітей і забирає життя найкращих людей. Світ має пам’ятати про це, світ має знати, що боротьба за мир та свободу триває. Я закликаю МОК не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань, поки війна в Україні не закінчена, і рішуче засудити російську агресію", – написав Шевченко у Facebook.

Нагадаємо, МОК заявив, що розглядає варіант допуску росіян і білорусів до паризької Олімпіади під нейтральним прапором та за умови засудження війни. Це спровокувало критику, зокрема й від влади України. Водночас організатори ігор повідомили, що готові допустити терористів до змагань відповідно до рішення МОК.

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