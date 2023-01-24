Футбольні клуби з Росії залишаться відсторонені від участі в усіх європейських змаганнях, повідомляє SkyNews.

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Крім того, поєдинок за Суперкубок УЄФА 2023 мав відбутись в Казані, проте його теж планують перенести з країни-окупанта.

Керівництво Російського футбольного союзу (РФС) збирається провести переговори з представниками УЄФА. Але це не означає, що дискваліфікація буде знята – поки триває російська агресія проти України, цього не відбудеться.

Нагадаємо, російські клуби і збірні усіх вікових категорій відсторонені від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА після початку повномасштабної війни в Україні.

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