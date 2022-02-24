"Россия должна быть исключена из всех спортивных соревнований. Останавливаем подготовку к поездке в Москву на матч. Я буду просить УЕФА прекратить продвигать Газпром. Мир спорта должен быть солидарным", – написал Школьниковски в Twittеr.

Россия напала на Украину: реакция украинских футболистов и западного мира (LIVE)

Напомним, сборная Польши 24 марта должна сыграть матч плей-офф квалификации на ЧМ-2022 с командой России в Москве, но поляки прилагают максимум усилий, чтобы не ехать в страну-агрессорку.

Утром 24 февраля российские войска развернули активную наступательную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления. ВСУ были готовы к бою с оккупантами.

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