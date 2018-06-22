toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
БРАЗИЛІЯ - КОСТА-РІКА НІГЕРІЯ - ІСЛАНДІЯ СЕРБІЯ - ШВЕЙЦАРІЯ АРГЕНТИНА - ХОРВАТІЯ Новини ЧС 2018

Росія – Саудівська Аравія: Черишев визнаний найкращим гравцем матчу

14 червня 20:35 703 Читать на русском
Росія – Саудівська Аравія: Черишев визнаний найкращим гравцем матчу
Денис Черишев / Фото: ТАСС

Півзахисник збірної Росії Денис Черишев був визнаний найкращим гравцем матчу-відкриття проти Саудівської Аравії (5:0).

Хавбек збірної Росії Денис Черишев був визнаний найкращим гравцем матчу проти Саудівської Аравії (5:0), повідомляє офіційний сайт ФІФА.

ЧС-2018: Черишев – перший гравець, який забив після виходу на заміну в матчі-відкритті турніру

Черишев з'явився на полі на 24-ій хвилині, замінивши травмованого Дзагоєва, і оформив дубль.

Росія розтрощила Саудівську Аравію у матчі-відкритті ЧС-2018

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія ФІФА Денис Черишев Денис Черишев
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
0
хв
Нігерія
18:00
Ісландія
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук