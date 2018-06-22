ЧС-2018: Черишев – перший гравець, який забив після виходу на заміну в матчі-відкритті турніру

Півзахисник збірної Росії Денис Черишев став першим гравцем, який забив у матчі-відкритті чемпіонату світу, вийшовши на заміну.

Півзахисник Вільяреала та збірної Росії Денис Черишев з'явився на полі на 24-ій хвилині гри, замінивши хавбека ЦСКА Алана Дзагоєва, який отримав травму.

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Черишев завдав результативного удару на 43-й хвилині і став першим в історії чемпіонатів світу гравцем, який забив у матчі-відкритті після виходу на заміну, повідомляє Opta.