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ЧС-2018: Черишев – перший гравець, який забив після виходу на заміну в матчі-відкритті турніру

14 червня 20:05 1030 Читать на русском
ЧС-2018: Черишев – перший гравець, який забив після виходу на заміну в матчі-відкритті турніру
Денис Черишев / Фото: Твіттер збірної Росії

Півзахисник збірної Росії Денис Черишев став першим гравцем, який забив у матчі-відкритті чемпіонату світу, вийшовши на заміну.

Півзахисник Вільяреала та збірної Росії Денис Черишев з'явився на полі на 24-ій хвилині гри, замінивши хавбека ЦСКА Алана Дзагоєва, який отримав травму.

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Черишев завдав результативного удару на 43-й хвилині і став першим в історії чемпіонатів світу гравцем, який забив у матчі-відкритті після виходу на заміну, повідомляє Opta.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Денис Черишев Денис Черишев
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