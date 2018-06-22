Росія – Саудівська Аравія: Дзагоєв отримав травму та покинув поле

Півзахисник ЦСКА і збірної Росії Алан Дзагоєв вже у першому таймі покинув поле у матчі своєї збірної проти Саудівської Аравії.

Алан Дзагоєв отримав пошкодження в першому таймі матчу-відкриття чемпіонату світу-2018 між Росією та Саудівською Аравією, який проходить в ці хвилини на стадіоні Лужники в Москві.

За попередньою інформацією у півзахисника пошкодження м'язів задньої поверхні стегна. Терміни відновлення будуть визначені за підсумками МРТ.

На 24-й хвилині замість Дзагоєва на полі з'явився півзахисник Вільярреала Денис Черишев.

Прев'ю ЧС-2018, група A: Уругвай, Єгипет, Росія, Саудівська Аравія – все, що треба знати

Нагадаємо, сьогодні розпочався чемпіонат світу-2018, який проходить в Росії.