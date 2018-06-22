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Росія – Саудівська Аравія: Дзагоєв отримав травму та покинув поле

14 червня 18:50 495 Читать на русском
Росія – Саудівська Аравія: Дзагоєв отримав травму та покинув поле
Алан Дзагоєв / Фото ЦСКА

Півзахисник ЦСКА і збірної Росії Алан Дзагоєв вже у першому таймі покинув поле у матчі своєї збірної проти Саудівської Аравії.

Алан Дзагоєв отримав пошкодження в першому таймі матчу-відкриття чемпіонату світу-2018 між Росією та Саудівською Аравією, який проходить в ці хвилини на стадіоні Лужники в Москві.

За попередньою інформацією у півзахисника пошкодження м'язів задньої поверхні стегна. Терміни відновлення будуть визначені за підсумками МРТ.

На 24-й хвилині замість Дзагоєва на полі з'явився півзахисник Вільярреала Денис Черишев.

Прев'ю ЧС-2018, група A: Уругвай, Єгипет, Росія, Саудівська Аравія – все, що треба знати

Нагадаємо, сьогодні розпочався чемпіонат світу-2018, який проходить в Росії.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Чемпіонат світу-2018 Алан Дзагоєв Алан Дзагоєв Денис Черишев Денис Черишев
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