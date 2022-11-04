Роналду зазнав тролінгу навіть від маскота Сосьєдада – кумедне загравання з трибунами у стилі португальця
Фірмове святкування Кріштіану Роналду стало надбанням усього футбольного світу.
Маскот Реал Сосьєдада вирішив скопіювати португальця, який приїхав у Сан-Себастьян разом з Манчестер Юнайтед.
Перед стартовим свистком костюмований чоловічок запалював публіку біганиною і стрибками у позу, яка давно стала візитівкою Роналду. Трибуни охоче підтримали запал, вигукуючи "Siuuu!" в такт кожному приземленню.
Крішу вдалося "помститися" – 37-річний ветеран віддав асист на гол Гарначо, який приніс МЮ мінімальну перемогу. Щоправда, Реал Сосьєдад зберіг перше місце групи Е, тому баски розпочнуть плей-офф Ліги Європи відразу з 1/8 фіналу.
Ліга Європи: Роналду допоміг МЮ поквитатись з Реал Сосьєдадом, в групі F усі учасники набрали рівну кількість очок