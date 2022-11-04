"Siuuu!" від самого Роналду / Getty Images

Маскот Реал Сосьєдада вирішив скопіювати португальця, який приїхав у Сан-Себастьян разом з Манчестер Юнайтед.

Перед стартовим свистком костюмований чоловічок запалював публіку біганиною і стрибками у позу, яка давно стала візитівкою Роналду. Трибуни охоче підтримали запал, вигукуючи "Siuuu!" в такт кожному приземленню.

Real Sociedad's mascot was getting the crowd hyped for their match against Man United



(via @seeann9) pic.twitter.com/S4wlZaAaag — ESPN FC (@ESPNFC) November 4, 2022

Крішу вдалося "помститися" – 37-річний ветеран віддав асист на гол Гарначо, який приніс МЮ мінімальну перемогу. Щоправда, Реал Сосьєдад зберіг перше місце групи Е, тому баски розпочнуть плей-офф Ліги Європи відразу з 1/8 фіналу.

Ліга Європи: Роналду допоміг МЮ поквитатись з Реал Сосьєдадом, в групі F усі учасники набрали рівну кількість очок