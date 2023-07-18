Дебют Луїша Каштру в Аль-Насрі вийшов провальним. Кріштіану Роналду і Ко зганьбилися у товариському матчі проти Сельти.

Товариський матч

Сельта – Аль-Наср – 5:0

Голи: Алонсо, 57, Ларсен, 62, 73, 75, Родрігес, 71

Команда Кріштіану Роналду розпочала підготовку до сезону 2023/24. Суперником Аль-Насра стала Сельта, проти якої португалець неодноразово грав, виступаючи за мадридський Реал. Однак у цьому матчі Роналду і Ко не судилося святкувати перемогу.

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В першому таймі обидві команди не потішили забитими голами, хоча у Сельти було кілька гарних нагод відкрити рахунок. На 14 хвилині ветеран Яго Аспас опинився віч-на-віч з голкіпером Аль-Насра. Іспанцю вдалося перекинути м'яча через воротаря, однак нападник влучив у стійку.

Після перерви Аль-Наср підвів Аль Амрі, який отримав червону картку за грубий фол. Залишившись у меншості, Роналду і Ко зовсім втратили концентрацію. Сельта відправила п'ять м'ячів у ворота саудівського клубу.

Слід зазначити, що матч проти Сельти був дебютним для екс-наставника Шахтаря Луїша Каштру, який влітку очолив Аль-Наср.

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