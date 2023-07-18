Дебют Луиша Каштру в Аль-Насре получился провальным. Криштиану Роналду и Ко опозорились в товарищеском матче против Сельты.

Товарищеский матч

Сельта – Аль-Наср – 5:0

Голы: Алонсо, 57, Ларсен, 62, 73, 75, Родригес, 71

Команда Криштиану Роналду начала подготовку к сезону 2023/24. Соперником Аль-Насра стала Сельта, против которой португалец неоднократно играл, выступая за мадридский Реал. Однако в этом матче Роналду и Ко не суждено было праздновать победу.

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В первом тайме обе команды не порадовали забитыми голами, хотя у Сельты было несколько хороших поводов открыть счет. На 14 минуте ветеран Яго Аспас оказался лицом к лицу с голкипером Аль-Насра. Испанцу удалось перекинуть мяч через вратаря, однако нападающий попал в штангу.

После перерыва Аль-Наср подвел Аль Амри, получивший красную карточку за грубый фол. Оставшись в меньшинстве, Роналду и Ко совсем потеряли концентрацию. Сельта отправила пять мячей в ворота саудовского клуба.

Следует отметить, что матч против Сельты стал дебютным для экс-наставника Шахтера Луиша Каштру, который летом возглавил Аль-Наср.

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