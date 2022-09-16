Шериф уступил Манчестер Юнайтед (0:2) во втором туре Лиги Европы 2022/23. Смотрите видео голов и обзор поединка на "Футбол 24".

Судьба поединка в Молдове была предрешена еще в первом тайме. На 17-й минуте счет открыл Джейдон Санчо, который получил пас от Кристиана Эриксена, убрал защитника и пробил в нижний угол.

Лига Европы: Роналду дебютным голом в сезоне нанес поражение Ковалю, Митьюлланд с мячом этнического украинца уничтожил Лацио

Преимущество Манчестер Юнайтед удвоил Криштиану Роналду. Португалец забил дебютный гол в Лиге Европы (и первый в сезоне 2022/23), переиграв украинца Максима Коваля с пенальти, который заработал Диогу Далот. Буквально перед этим экс-кипер Динамо едва не пропустил с игры после своей грубой ошибки, но защитник подстраховал.

0:2 – Манчестер Юнайтед набрал первые очки в Лиге Европы. У Шерифа тоже три балла. Возглавляет группу Е Реал Сосьедад, выигравший оба матча.